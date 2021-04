Sanremo: controlli nel weekend di zona rossa, da venerdì a ieri 240 verifiche e 11 sanzioni della Municipale

Sono stati quattro giorni di zona rossa tutto sommato tranquilli, quelli trascorsi a Sanremo con le forze dell’ordine che hanno incrementato i controlli, sia nelle vie del centro che sui diversi lungomare e in spiaggia, ma anche e soprattutto al casello autostradale.

In totale, da parte della Polizia Municipale matuziana sono stati eseguiti 240 controlli ad altrettante persone e, al termine dei quattro giorni sono state 11 le violazioni riscontrate con altrettante multe da 400 euro che, se pagate entro 5 giorni, diventano 280. La maggior parte delle sanzioni sono state elevate al casello di Sanremo mentre alcune anche in centro, nei confronti di persone che vivono al di fuori del Comune e che non potevano entrare, proprio per la zona rossa.

Tra le sanzioni anche quella nei confronti di un bar di via Martiri che, con la serranda abbassata e dopo l’ora consentita, faceva ugualmente somministrazione di bevande ai clienti. Ricordiamo che, ovviamente, la zona rossa rimane attiva nella nostra provincia (come quella di Savona) fino all’11 aprile.

Quindi i controlli delle forze dell’ordine proseguiranno anche nel corso dei prossimi giorni, per far rispettare le normative governative vigenti.