Imperia: corteo degli ambulanti per protestare contro le continue chiusure "Vogliamo solo lavorare in sicurezza" (Foto e Video)

Sono partiti dalla zona della spianata ad Imperia, con una cinquantina di furgoni, per un corteo che terminerà con un presidio di protesta di fronte alla Prefettura, i rappresentanti dei mercati ambulanti della nostra provincia.

La manifestazione, iniziata di buon’ora, si terrà davanti alla Prefettura ed ha visto anche una sorta di ‘sfilata’ in città. Gabriele Ogliaro dell’Afi ci spiega le motivazioni della protesta: “Siamo stanchi di essere sempre messi in disparte e, ogni volta che c’è una zona rossa la provincia di Imperia viene bloccata. Molti colleghi nostri hanno prodotti che si possono vendere anche in zona rossa, ma i sindaci ci ignorano completamente. Ora, dopo il corteo, chiederemo al prefetto di essere ascoltati per portare le nostre ragioni al Presidente della Regione, Giovanni Toti”.

Giovanni Nastasi, anche lui dell’Afi, spiega così la manifestazione: “Noi siamo contro le chiusure della nostra categoria, quella più colpita. Fiere non se ne fanno da un anno e i mercati vengono bloccati con le zone rosse. Noi oggi vogliamo dare un piccolo segnale, sia a livello regionale che nazionale. Alle forze politiche chiediamo solo di lavorare, in sicurezza ma solo questo”.

Le motivazioni della protesta riguardano le misure restrittive che in zona rossa impongono lo svolgimento dei mercati solo per quanto riguarda i banchi di generi alimentari costringendo gli altri a non poter aprire.