Controlli nel weekend di Pasqua: due multe a Bordighera, nessun problema a Ventimiglia e Vallecrosia

Weekend di Pasqua con controlli serrati in tutto l’estremo ponente. La Polizia Locale ha intensificato le verifiche durante i giorni scorsi al fine di individuare eventuali trasgressori.

Le giornate di festa, nonostante la zona rossa e il decreto di divieto raggiungimento seconde case, lasciavano comunque spazio al rischio di assembramenti e spostamenti non consentiti dalla legge. A Bordighera, una delle località più ambite, la Polizia Municipale, impegnata in numerosi controlli, ha riscontrato due anomalie che hanno condotto a due verbali. Sanzionati alcuni monegaschi presenti in zona senza valida motivazione ed un altro ad un gruppo di persone sul lungomare che creava assembramento senza l’utilizzo di mascherina. Tutto il resto della popolazione ha rispettato le norme senza causare problemi così come accaduto a Vallecrosia. Medesima situazione anche a Ventimiglia, dove non si evidenziano criticità particolari.



Una media del tutto incoraggiante che dimostra la volontà da parte dei cittadini di seguire le regole e che il decreto regionale ha portato ad un contenimento del pericolo dovuto al contagio.