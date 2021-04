Prodotti di eccellenza e antiche ricette dei maestri artigiani CNA: la Gastronomia il Giogo di Imperia

Proseguiamo il nostro viaggio con la Cna di Imperia per raccontare il territorio, la gastronomia, ma anche la storia, l'ambiente e il turismo. Un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi scopriamo un vero e proprio giacimento gastronomico di prodotti di grande eccellenza e piatti già pronti, la macelleria e gastronomia il “Giogo” di imperia, Qui accanto a carni piemontesi selezionatissime e con il marchio della qualità Coalvi, troviamo una ristorazione del territorio semplice e genuina con piatti della tradizione, come il Coniglio alla ligure, il Brandacujun e la Cima.

Nel negozio di percepisce immediatamente un’atmosfera gentile e allegra, grazie allo staff, pronto ad accompagnarvi nella scelta all’interno di una ampia e straordinaria varietà di prelibatezze.

Alessandro Fasano, il titolare è un uomo con una grande conoscenza del settore ed una particolare vocazione per la ricerca delle eccellenze culinarie basate su prodotti di qualità e ricette della tradizione.

In questo video troverete una piccola panoramica dei “capolavori gourmet” del locale e la spiegazione del successo di questa gastronomia, che sta nella freschezza dei piatti preparati ogni giorno con competenza e nella scelta di materie prime sempre di grande qualità.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

Il Giogo, anche dopo il suo recente trasferimento da Oneglia a Porto Maurizio, si è confermato il punto di riferimento per i gourmet della città ed anche dei comuni vicini proprio grazie all’offerta di prodotti di eccellenza liguri e italiani ed all’attenzione alle tradizioni gastronomiche del territorio.

Dal Coniglio alla ligure, alle torte di verdura, dal Baccalà fritto al Brandacujun, dalla Cima ei fiori di zucca ripieni, l’elenco è veramente lungo e ricco di sorprese.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti artistici e di grande eccellenza, produzioni rare e De.Co. saranno i veri protagonisti di questo viaggio che porterà i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriremo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

La Macelleria Gastronomia Il Giogo si trova a Imperia, Porto Maurizio in via S. Maurizio, 4/6, telefono 0183 61936 e dispone di un sito internet ed effettua anche il servizio di asporto e di consegna a domicilio a casa e sulle barche.

La seconda puntata del viaggio con Cna alla scoperta delie eccellenze del Ponente ligure è disponibile a questo link:

https://www.sanremonews.it/2021/04/02/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/in-viaggio-tra-prodotti-di-eccellenza-e-antiche-ricette-con-i-maestri-artigiani-di-cna-imperia-la-p.html