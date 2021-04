Ventimiglia: a un anno dalla scomparsa giovedì messa in ricordo di Franco Paganelli

A un anno dalla scomparsa, giovedì 8 aprile, alle 17.30, presso la Bocciofila di Roverino di corso Limone Piemonte 51, a Ventimiglia sarà officiata la Santa Messa in ricordo del presidente e consigliere comunale Franco Paganelli. La commemorazione è stata organizzata dalla Associazione Culturale Franco Paganelli unitamente alla Unione Bocciofila Roverino con la preziosa collaborazione di Don Rito Alvarez.

"L'8 aprile 2020 è mancato dopo una lunga malattia il presidente Paganelli, vero e proprio 'personaggio' della città di Ventimiglia. In lui si incarnava il sentimento dell'altruismo e la vicinanza a chiunque avesse bisogno. - ricordano - Paganelli assieme al gruppo di soci fondatori ha ricreato l'Unione Bocciofila Roverino nell'attuale sede, centro ricreativo per l'intero quartiere popoloso di Roverino e 'scialuppa di salvataggio' per moltissimi anziani e giovani di Roverino".