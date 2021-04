Triora: il Comune impiega fondi propri per offrire uno sconto Tari alle attività chiuse

Per il Comune la manovra avrà un costo di circa 7mila euro. Quindi che cosa accadrà con la prossima Tari? Sarà applicato uno sconto sulla parte variabile del 40% per tutte le attività costrette a chiudere in modo parziale o totale, in base all'emanazione delle restrizioni per zona arancione o rossa. Oltre a questo sarà applicato uno sconto del 20%, sempre sulla quota variabile, per tutte le utenze commerciali.