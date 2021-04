Sanremo: casi di covid a scuola, chiusa fino a mercoledì 14 la primaria di via Volta

Non torneranno tra i banchi domani i bambini della primaria di via Volta. La direzione scolastica, dopo il confronto con Asl1, ha disposto la chiusura dell'intero plesso fino a mercoledì 14.

Fonti Asl1 dichiarano di quattro positivi al covid: tre docenti e un personale Ata.

La decisione ufficiale è arrivata in serata, mentre nel pomeriggio erano circolate le prime informazioni in merito ad alcune classi in quarantena. Come da prassi, da domani sarà attivata la didattica a distanza per tutte le classi della primaria, in attesa del ritorno tra i banchi slittato al 14.