Imperia: terzo sopralluogo della provincia per i lavori di efficientamento energetico all'Istituto 'Galilei'

Nei giorni scorsi, presso l’ITIS G. Galilei di Imperia, si è svolto il terzo sopralluogo per l’attivazione dei lavori di efficientamento energetico previsti dal progetto Interreg Alcotra PAYS ECOGETIQUES, al quale partecipa la Provincia di Imperia in collaborazione con la Provincia di Cuneo e le Camere di Commercio Regionali e di Nizza.

L’ingegner Andrea Capparelli, incaricato esterno della Provincia che seguirà i lavori assieme all’ingegner Giuseppe Zagarella, spiega: "In parole semplici l’efficientamento energetico è un insieme di operazioni che riguarda edifici pubblici, privati, complessi aziendali e attività, e che permette di contenere i consumi energetici, ottimizzando il rapporto esistente tra fabbisogno energetico e livello di emissioni, sfruttando le fonti energetiche in modo ottimale e riducendo gli sprechi".

Elisabetta Bianchi, dirigente scolastico dell’Itis Galilei, dice: "Grazie a questo progetto potremo applicare dei modelli innovativi nella ristrutturazione ecologica dell’edificio della scuola con un risparmio notevole sia in termini ecologici sia economici. Inoltre, grazie al progetto PAYS ECOGETIQUES, verranno coinvolti anche i nostri studenti in questo importante percorso di efficientamento energetico. Grazie, infatti, alla disponibilità degli esperti incaricati dalla Provincia e anche degli ingegneri di IRE, (Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure), quali Ludovica Marenco, Marta Basso e PierPaolo Rossodivita, gli studenti seguiranno i lavori, parteciperanno ai convegni, ai tavoli tecnici e agli incontri specifici per approfondire l’importante e attuale tema dell’efficientamento energetico".

Il Presidente della Provincia Domenico Abbo commenta: "Grazie al progetto Interreg Alcotra PAYS ECOGETIQUES nei giorni scorsi abbiamo concluso il secondo incontro per l’accompagnamento dei Comuni imperiesi, attività svolta in collaborazione con IRE, allo scopo di incentivare e incrementare la capacità dei Comuni interessati di accedere agli strumenti finanziari – bandi regionali, conto termico del Gse e altro – attualmente disponibili in materia energetica".