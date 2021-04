Covid e vaccini in provincia di Imperia. Questa sera alle 20:45 il punto della ASL a ‘2 ciapetti con Federico’

In un momento in cui regna ancora l’incertezza, con il ponente ligure che si trova in Zona Rossa, è importante capire la reale situazione dell’emergenza pandemica in provincia di Imperia. Per questo la puntata serale di questa settimana di ‘2 ciapetti con Federico', in onda oggi alle ore 20:45, vedrà l’intervento di una fonte ufficiale. In trasmissione interverrà infatti il dottor Marco Mela, Direttore del Dipartimento Prevenzione – Struttura Complessa Igiene Pubblica della ASL1.

Nell’intervista, curata da Federico Marchi, si parlerà dei numeri del Covid attualmente gestiti dalle strutture sanitarie e del tanto discusso tema dei vaccini. La campagna vaccinale infatti prosegue pur tra i tanti dibattiti in atto, che vanno dai timori per i casi di trombosi registrati (le cui correlazioni sono ancora da dimostrare) alla posizione del personale sanitario che ha deciso di non sottoporsi al vaccino.

La trasmissione andrà in onda questa sera alle ore 20:45, sui siti Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, e sulla pagina ufficiale '2 ciapetti con Federico'.

Vi invitiamo infatti a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it