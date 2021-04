Coronavirus: vaccinazione anti Covid-19, arrivati oggi in Liguria 46 ‘pizza box’ con 53.820 dosi di Pfizer

Sono stati consegnati in Liguria 46 ‘pizza box’, contenenti 53.820 dosi di vaccino Pfizer destinati alla nostra regione. Di questi ne arriveranno 6, per un totale di 7.020 dosi all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo e per tutta la provincia di Imperia.

Gli altri sono stati distribuiti tra le varie Asl:

Asl 2 - 8 ‘pizza-box’ contenenti 9.360 dosi

Asl 3 - Villa Scassi 12 ‘pizza-box’ contenenti 14.040 dosi

Asl 3 - Istituto Gaslini 2 ‘pizza box’ contenenti 2.340 dosi

Asl 3 - San Martino 3 ‘pizza box’ contenenti 3.510 dosi

Asl 3 - Galliera 2 ‘pizza box’ contenente 2.340 dosi

Asl 3 - Evangelico 2 ‘pizza box’ contenenti 2.340 dosi

Asl 4 - Sestri Levante 5 ‘pizza-box’ contenenti 5.850

Asl 5 - Sarzana 6 ‘pizza-box’ contenenti 7.020 dosi

“Il sistema - sottolinea Barbara Rebesco, direttore Politiche del farmaco di Alisa - sta mettendo in campo tutte le azioni necessarie per garantire le somministrazioni. Grazie alla rilevazione giornaliera delle giacenze, in caso di necessità, siamo in grado di trasferire tempestivamente da un centro vaccinale all’altro eventuali dosi necessarie per garantire che le sedute di vaccinazione proseguano secondo la programmazione prevista”.