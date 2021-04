Bordighera: rotonda di Sant’Ampelio, in commissione il confronto sul ricorso di Amarea. Ingenito: “Se qualcuno ha sbagliato agiremo”

Nuovamente inserito nel jukebox politico il disco della rotonda sul mare. Ritorna a far discutere il confronto tra l’amministrazione comunale e la società privata Amarea. Commissione consiliare tenutasi quest’oggi in merito alla proposta transattiva presentata dal Comune al privato per quanto riguarda la ormai nota vicenda dei locali sottostanti la rotonda di Sant’Ampelio.

La società ha respinto la proposta dell’amministrazione, rifiutando di fatto l’ingresso nella struttura e presentando ricorso al Tribunale richiedendo una perizia tecnica per individuare eventuali inesattezze della struttura. Ora si attende la decisione del giudice.

Quello della rotonda di Sant’Ampelio è stato il punto maggiormente discusso in commissione, gli uffici porteranno avanti il lavoro.

Il sindaco Vittorio Ingenito dichiara che saranno effettuate le verifiche del caso e che saranno presi provvedimenti nei confronti di chi dovesse aver commesso errori di carattere progettuale: “Ci sarà un accertamento tecnico, richiesto dalla società, ed è importante che a questo partecipino tutti i progettisti che hanno preso parte alla realizzazione della rotonda. È importante perché in questa opera, come in altre, se saranno riscontrate difformità, agiremo nei confronti di chi dovesse aver sbagliato. Quello che non prendo in considerazione è che sia messa in discussione la chiarezza dell’azione politico-amministrativa e l’autonomia operativa degli uffici comunali”.