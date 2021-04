Ventimiglia: capolinea bus per Sanremo, un cittadino auspica il ritorno in piazza Costituente

“Il capolinea delle corriere sul percorso Sanremo-Ventimiglia allontanato tempo fa dalla tradizionale Piazza Costituente, a seguito di lavori in corso sul ponte del fiume Roja dove erano recentemente posizionate, prevede ora la prima fermata (in partenza verso Sanremo) nei pressi del Teatro comunale di via Aprosio. Un tratto un po’ lungo e disagevole soprattutto per cittadini e turisti che provengono dal Centro storico e dintorni. È auspicabile che, almeno per un periodo provvisorio, si possa ritornare ad utilizzare la Piazza Costituente per arrivo e partenza delle corriere. Giro il rilievo alle Autorità competenti e alla Direzione della R/T Riviera Trasporti.

E. R.”.