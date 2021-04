Economia della provincia in ginocchio: Confesercenti chiede una massiccia vaccinazione nelle zone più a rischio

“La nostra rete commerciale, il sistema turistico ha preso ulteriori schiaffi a due mani. Il Governo Draghi che ha distribuito delle carità come ristori per le imprese in ginocchio, il Presidente della Regione Liguria che senza sufficiente preavviso chiude i negozi per 10 giorni”.

Interviene in questo modo la Confesercenti della nostra provincia, al termine del weekend pasquali. “Un quadro desolante – prosegue - a cui è anche difficile contrapporre proposte o proteste, un ‘fil rouge’ che lega tutti i partiti ed i suoi rappresentanti sul territorio, uniti nel prendere decisioni affrettate, contraddittorie e dannose per molti italiani. Anticipare e allungare le zone rosse ha, per l’ennesima volta, scombinato tutte le possibili programmazioni dei nostri commercianti. Un altro blocco delle attività allontana ogni filo di speranza di ripresa e di visione per il futuro. L’opzione di autorizzare le vacanze all’estero ha fatto infuriare le migliaia di alberghi che sono blindati dentro le strutture aperte ma vuote.

“Non troviamo più le parole – termina Confesercenti - per poter incoraggiare gli esercenti, per poter dire che ce la faremo. Lo Stato Italiano ha deciso di abbandonarci. Confesercenti di Imperia rilancia la prima proposta: aumentare il piano vaccini per le zone più a rischio epidemia. La nostra provincia ha valori alti ma distribuzione di vaccini non in proporzione, quindi basso. Gli operatori del commercio che ogni giorno affrontano migliaia di cittadini in prima fila, non sono considerati ‘categoria a rischio’ e pertanto non possono essere vaccinati”.