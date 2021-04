Deliberato dalla Regione piano straordinario di supporto al settore del Turismo, il plauso di Confcommercio della provincia di Imperia

La Giunta regionale ligure ha approvato, su proposta degli assessori al Lavoro Gianni Berrino e alla Formazione Ilaria Cavo, il Piano straordinario di supporto al settore del Turismo per l’emergenza Covid per l'anno 2021. Il Piano reitera l'analogo provvedimento del 2020, che riconosceva la necessità di un sostegno straordinario all'occupazione nel settore e prevede, fra l’altro, bonus da 3 mila a 4.500 euro per sostenere le assunzioni stagionali, oltre ad attività formativa dei lavoratori.

La delibera regionale è stata particolarmente apprezzata dalla Federalberghi, al fine di sostenere le aziende ormai allo stremo e nella speranza di poter superare una stagione estiva, che rischia di essere molto breve, puntando ad un allungamento verso ottobre.

Sottolinea Americo Pilati, presidente regionale Federalberghi: «Il sostegno alle assunzioni deliberato dalla Giunta regionale è un qualcosa di concreto e molto importante, soprattutto nella prospettiva di puntare ad un allungamento della stagione estiva verso ottobre. Per noi si tratta di un obbiettivo indispensabile, visto che anche questa Pasqua è saltata e maggio lascia qualche dubbio. Dobbiamo guardare lontano, cercare di partire al primo di giugno e fare in modo che la stagioni si allunghi fino ad ottobre. I bonus per le assunzioni stagionali, in questo senso, ci offrono una boccata d’ossigeno indispensabile per imprese che ormai sono giunte al limite della tenuta economica. Come Federalberghi faremo la massima promozione presso gli associati, affinché possano aderire numerosi».

Aggiunge Igor Varnero, presidente provinciale Federalberghi Imperia: «Il bonus assunzioni deliberato dalla Regione, rappresenta un passaggio importante per cercare di mantenere l’occupazione nel settore, in quanto vi è il concreto rischio che la stagione possa essere purtroppo molto breve, anche se faremo di tutto perché possa essere allungata. Ci auguriamo che si possano ricostruire gli staff, che fra l’altro sono fidelizzati e fondamentali per offrire qualità alla clientela. L’intervento della Regione per questo è molto importante e ringraziamo il presidente Giovanni Toti e la sua Giunta».