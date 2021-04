La Procura dispone l'autopsia sull'insegnante 32enne deceduta in seguito a trombosi ed emorragia cerebrale

Sul corpo della 32enne insegnante genovese Francesca Tuscano morta per emorragia celebrale verrà disposta l'autopsia, era stata vaccinata con Astrazeneca il 22 marzo: al momento la Procura ha aperto un fascicolo dopo aver ricevuto la comunicazione del decesso dalla direzione sanitaria dell'ospedale San Martino di Genova, senza ipotesi di reato; col coordinamento del procuratore aggiunto Francesco Pinto domani i magistrati si riuniranno per valutare.



La docente aveva cominciato ad accusare malori il 2 aprile ed il giorno successivo era stata trovata priva di sensi in casa e trasportata al San Martino dov’è morta ieri: la direzione del nosocomio, che aveva informato "di quadro trombotico ed emorragico cerebrale", aveva attivato le segnalazioni previste nell'ambito delle procedure di farmacovigilanza verso l’Aifa.