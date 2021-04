Coronavirus: nella nostra provincia scendono i casi giornalieri (47) ma cresce il tasso di positività regionale (15,63%)

Deciso e nuovo aumento del tasso di positività nella nostra regione che, quest’oggi raggiunge uno dei massimi degli ultimi mesi. Calo dei positivi quotidiani, invece, nella nostra provincia.

Sono infatti 402 i nuovi positivi in Liguria, dove nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.571 tamponi molecolari e 1.330 tamponi antigenici rapidi, ovvero uno ogni 6,39 pari al 15,63%.

Nella nostra provincia sono stati 47 i nuovi positivi, mentre a Savona sono cresciuti a 138, a Genova 210 e a Spezia 7. Quest'oggi viene segnalato un morto in tutta la Liguria.

Tamponi processati con test molecolare: 1.075.276 (+2.571)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 192.442 (+1.330)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 91.780 (+402)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 8.167 (+24)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.318 (+26)

Savona 1.796 (-)

Genova 3.726 (-)

La Spezia 977 (-13)

Residenti fuori regione o estero 121 (-1)

Altro o in fase di verifica 229 (-11)

Totale 8.167 (+24)

Ospedalizzati: 761 (+5); 78 (+6) in terapia intensiva

Asl 1 - 123 (-2); 10 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 165 (-1); 17 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 149 (-4); 23 (-)in terapia intensiva

Galliera - 89 (+4); 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 84 (+1); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 59 (-); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 89 (+7); 9 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 6.969 (+168)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 79.708 (-377)

Deceduti: 3.905 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.847 (-25)

Asl 2 - 1.893 (-56)

Asl 3 - 2.712 (+21)

Asl 4 - 333 (-91)

Asl 5 - 728 (-15)

Totale - 7.513 (-166)

Dati vaccinazioni 5/4/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 437.060

Somministrati: 329.006

Percentuale: 75%