Ospedaletti: nuova esperienza in tv per la soprano Elisa Balbo protagonista di un doppio spettacolo di Pasqua

Nell’anno nero per il mondo dello spettacolo dal vivo, la soprano ospedalettese Elisa Balbo torna protagonista in televisione dopo le sue precedenti apparizioni sul piccolo schermo.



Oggi, alle 13 e alle 21, andrà in onda su Primocanale lo spettacolo messo in scena dal Carlo Felice e che la vede interpretare, insieme a Luca Micheletti, ‘Serva Padrona’ di Giovanni Battista Pergolesi e ‘Trouble in Tahiti’ di Leonard Bernstein. Un doppio progetto nato proprio durante il lockdown, quando il mondo della musica e, più in generale, dell’arte, si è dovuto reinventare.

La grande speranza è che sia davvero una delle ultime esibizioni riadattate per fare fronte a una situazione che ha letteralmente bloccato il mondo dell’arte. Anche in televisione l’opera è sempre uno spettacolo incantevole, ma la sua casa è il teatro e il suo migliore amico è il pubblico.