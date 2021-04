Volley: seconda vittoria consecutiva per l'Under 15 maschile Impresa Amg della Nlp Sanremo

Seconda vittoria consecutiva per l'Under 15 maschile della Nlp Sanremo. L'Impresa Edile Amg si impone per 3-0 in casa dell’ Alassio Volley con questi parziali: 25/15 25712 25/9.

Partita mai in discussione che i matuziani conducono da subito con un ottimo servizio, che mette in difficoltà gli avversari, e con un attenta difesa. Graglia, molto preciso in regia, serve bene Mazzoletti e compagni che mettono a segno punti importanti. Decisivi gli attacchi di Faraldi ed Halili sotto rete.

Questa la rosa: Alessandro Mazzolettim Thomas Gozzi, Christian Farisano (capitano), Filippo Faraldi, Leonardo Halili, Giovanni Paolo Corsaro e Lorenzo Graglia. Commento dell'allenatore Michele Minaglia: “Stiamo crescendo e i ragazzi, dopo un periodo di quarantene e stop vari, hanno ripreso ad allenarsi con continuità ed i risultati iniziano a vedersi. Oggi ottimo atteggiamento in campo”.

Nella classifica conduce il Nova Volley con 10 punti seguito dalla Nlp con 8, terzo il Primavera Imperia a 6 ma con una gara in meno.