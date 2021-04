Bitcoin Era: ci si può fidare?

Uno dei nomi più diffusi negli ultimi tempi per quanto riguarda servizi di conversione bitcoin e trading è quello di Bitcoin Era. Come per ogni portale che si occupa di questo settore è bene fare molta attenzione e approfondite ricerche riguardo l’affidabilità del servizio, per evitare problemi e truffe. Ci si può fidare di Bitcoin Era? Vediamo insieme questa recensione dell’esperto per approfondire l’argomento.

Come funziona Bitcoin Era?

Bitcoin Era è una piattaforma affidabile dedicata a chi vuole iniziare ad investire nelle criptovalute e imparare il trading. Anche i più esperti possono affidarsi a Bitcoin Era, e troveranno sicurezza e tecnologia avanzata. Gli iscritti possono aprire un portafoglio e comprare e vendere bitcoin, così come altre monete digitali.

Il funzionamento rapido permette di tenere sott’occhio gli aggiornamenti in tempo reale del valore delle monete anche attraverso grafici, e di conseguenza riuscire a fare le operazioni più convenienti. Anche la velocità delle transazioni è da considerare, fattore che assicura un’esperienza fluida e senza stress.

Il software di trading sfrutta un algoritmo moderno per acquistare, vendere e scambiare criptovalute, secondo le proprie esigenze di perdita e guadagno. Infatti alcuni settaggi del software permettono di impostare stop loss limit, così da avere pieno controllo sul capitale limitato che il bot utilizzerà per le transazioni.

Per accedere al servizio sarà necessario iscriversi dal sito o dall’app di Bitcoin Era, e aprire un conto in maniera gratuita. Il portale è particolarmente user-friendly, adatto a chi è alle prime armi. Infatti uno dei principi dell’azienda è la semplicità e intuitività dell’utilizzo, per permettere a tutti di avvicinarsi al mondo delle criptovalute. Il trend è sempre in crescita, ed è effettivamente possibile che presto ci sia una maggiore diffusione del Bitcoin al pari della moneta tradizionale. Con Bitcoin Era puoi assicurarti un posto nel mondo del futuro imparando la compravendita del Bitcoin e iniziando ad investire adesso attraverso trading algoritmico.

Cos’è il trading algoritmico?

Il trading algoritmico non è esclusivo della compravendita di bitcoin, ma si applica in generale ai movimenti di borsa. Con questa modalità di trading sarà un computer con un algoritmo a prendere le decisioni relative alla compravendita. I principali vantaggi includono la velocità (ci vuole solo qualche millisecondo per calcolare l’opzione migliore in base ai dati della borsa) e la quantità di operazione possibili in pochissimo tempo. Qualsiasi azione di compravendita può essere effettuata da un algoritmo, sia per le valute, sia per le azioni, che per i prodotti di tasso.

Con la crescita della fama e la diffusione del bitcoin e delle criptovalute in generale, stanno aumentando anche i software di trading algoritmico alla portata di tutti. Molti di questi sono a pagamento, mensilmente o annualmente; con Bitcoin Era solo la registrazione è gratuita, e le commissioni di elaborazione sono molto competitive.

Servizio Clienti

Essendo Bitcoin Era particolarmente attento ai neofiti del trading di criptovalute, non poteva mancare un servizio clienti d’eccellenza. In qualunque parte del mondo ci si trovi, si può ricevere assistenza 24 ore al giorno, e 7 giorni alla settimana. Il contatto può avvenire attraverso il sito, e subito si riceverà una risposta dai professionisti dell’assistenza clienti Bitcoin Era. Questo aspetto non è da sottovalutare trattandosi di un settore specifico e complesso, in cui non è facile muoversi, soprattutto agli inizi. Che si abbiano problemi con l’utilizzo della piattaforma, o si voglia capire meglio come funziona il bot, il team è pronto ad aiutare.

Altri vantaggi di Bitcoin Era

Con l’iscrizione a questo portale ci si assicura una serie di vantaggi che i competitors non offrono. In primis si tratta della velocità delle transazioni e la possibilità di vedere in tempo reale tutti i movimenti. Per iniziare il trading il versamento minimo richiesto è di soli 250 dollari, cifra molto minore rispetto a quella che di solito è richiesta. Le commissioni di Bitcoin Era sull’elaborazione delle operazioni sono fortemente convenienti.

Conclusione

Il servizio di Bitcoin Era ti permette di investire in modo sicuro i tuoi risparmi sulle moderne tendenze di criptovalute e bitcoin. Si tratta sempre di un’operazione non priva di rischio, e basata sull’andamento del mercato. Consigliamo di consultare il sito per maggiori informazioni sulla piattaforma e sui servizi offerti.