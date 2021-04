Imperia: controlli al casello dell'autostrada da parte della polizia, poche le auto in arrivo (foto)

Controlli alla vigilia di Pasqua da parte della polizia stradale ai caselli di Imperia Est e San Bartolomeo al Mare, dove le pattuglie stanno controllando le auto in arrivo in riviera nel fine settimana.



Al momento non è stata fatta nessuna contravvenzione, sono poche le auto in arrivo in queste ore. L'ordinanza del presidente della Regione che ha vietato la possibilità di raggiungere le seconde case ha scoraggiato i turisti che non erano ancora arrivati prima dell'entrata in vigore del divieto.