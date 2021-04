Sanremo: celebrata oggi anche all'Istituto Comprensivo Centro Levante la 'Giornata sull'Autismo'

Anche quest’anno si è celebrata la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo indetta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007. L’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante è da sempre sensibile al tema dell’inclusione e si impegna ogni giorno per permettere a tutti gli alunni di sentirsi parte della comunità educante.

La scuola in questa occasione ha voluto testimoniare la sua natura inclusiva e il suo supporto alle tematiche sociali realizzando momenti di riflessione discussi in una serie di iniziative volte all'acquisizione della consapevolezza che la diversità non è un disagio, ma una risorsa.

Dalle Scuole Primarie raccontano: “Tra le attività proposte abbiamo pensato di realizzare il 'sasso della Consapevolezza'. Ogni classe ha realizzato dei sassi decorati. L’idea di questa attività è quella di far trovare i sassi dipinti in giro per la città di Sanremo per sensibilizzare la cittadinanza sulla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. In qualsiasi momento verrà trovato il sasso ricorderà tale giornata. I bambini con le proprie famiglie potranno collocare i sassi in luoghi di loro piacimento (aiuole, spiagge, lungo la pista ciclabile). Chi trova un sasso potrà portarlo con sé a casa".

Inoltre sono stati realizzati anche dei fiori con materiale e tecniche varie. Sbocciando, un fiore, rinasce ogni volta a nuova vita. Dalla Scuola dell’Infanzia di Villa Vigo: "Le insegnanti di Villa Vigo hanno pensato di rielaborare il racconto del filo conduttore 'Ce la posso fare', scrivendo una storia parallela 'L’Orso Blu e la montagna' ce la posso fare. Una storia per tutti”, mantenendo gli stessi personaggi adattandola sia alla giornata del 2 aprile, sia al momento particolare che stiamo vivendo.

Nei giorni antecedenti i bambini e le insegnanti hanno realizzato delle Farfalle blu e variopinte da attaccare all’abete in giardino, ogni singolo gruppo di bambini di 5 anni è stato protagonista preparando la terra ad accogliere 50 bulbi di giacinti blu nelle fioriere poste all’interno del giardino della scuola per creare uno 'Spazio blu' delimitandolo con un cartello 'Io semino con il cuore', con il compito rivolto al futuro gruppo dei 5 anni di prendersene cura nel tempo. Le insegnanti hanno raccontato ai bambini la storia per poi coinvolgerli, divisi in gruppo sezione, in un percorso di 'Coding' strutturato nell’aula di psicomotricità: i bambini a coppia hanno affrontato il percorso aiutandosi a vicenda nel trovare le strategie per arrivare alla montagna, costruita con il materiale di psicomotricità, raccogliendo la rosa blu e prendendo una farfalla da attaccare all’albero in giardino".

Dalla Scuola dell’Infanzia Madre Francesca di Gesù via Giordano Bruno: "I bambini sono stati coinvolti nell'attività di lettura del racconto 'Il bocciolo blu' e la drammatizzazione della storia narrata. Infine in un' attività grafico-pittorica con la realizzazione di un cartellone a tema. Il tutto volto a rendere partecipi e a sensibilizzare i bambini in occasione dalla giornata mondiale del 2 aprile sulla consapevolezza dell'autismo”.