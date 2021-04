Coronavirus, Falco (Asl1): “Se avessimo 2mila vaccini al giorno, vaccinando sei giorni su sette nel giro di 15 settimane saremmo in sicurezza”

Il direttore generale di Asl1, Silvio Falco, è intervenuto oggi in merito al futuro del piano vaccinale in provincia.

“Se avessimo 2mila vaccini al giorno, vaccinando sei giorni su sette, vuol dire 12mila vaccini alla settimana - ha dichiarato Falco - in circa 15 settimane potremmo pensare di vaccinare tutti coloro che lo vorranno, il che significa arrivare a luglio o agosto mettendo in sicurezza la provincia”.

“Abbiamo sollecitato le consegne - aggiunge Falco - ci porterebbero a risultati importanti anche prima dell'estate”.