Taggia: cambio d’appalto in Doreca, successo di Fit Cisl e Uil Trasporti: applicato il contratto della logistica e mantenuti i diritti per tutti i lavoratori

Dopo una lunga e complessa trattativa durata due giorni tra Fit Cisl e Uil Trasporti territoriali del ponente, la cooperativa entrante General Logistic e il Committente Doreca (azienda all'ingrosso di bevande e alcolici) e grazie all’impegno di tutti lavoratori che hanno scioperato, Fit e Uil Trasporti hanno ottenuto per tutti gli addetti l’applicazione del contratto nazionale logistica, trasporto merci e spedizione, e l’assunzione a tempo indeterminato. L’azienda subentrante aveva intenzione di applicare solo la retribuzione di quel contratto ma non la parte normativa: questo avrebbe comportato la perdita di diritti acquisiti e consolidati come ferie, malattia, infortuni e altro.

Fit e Uilt sono riusciti a garantire il passaggio dalla Jet Tracks alla General logistic (CSI) di tutti i 30 lavoratori mantenendo il contratto logistica merci e salvaguardando i livelli di inquadramento.

“Un grande successo frutto della mediazione del sindacato e dell’impegno dei lavoratori – dicono Fit Cisl e Uil Trasporti -. Siamo riusciti con la concertazione e la mediazione a mantenere i diritti fondamentali acquisiti. Entro fine anno ci sarà un nuovo appuntamento con l’azienda per valutare la situazione e magari aggiungere migliorie attraverso un accordo di secondo livello”.