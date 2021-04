Sanremo: il sottosegretario alla Salute Andrea Costa visita Asl1 nel primo giorno di zona rossa “Vaccino unica via per riaprire e tornare alla normalità” (Foto e Video)

Doppia visita in Asl1 per Andrea Costa, neo sottosegretario alla Salute del governo Draghi. La prima tappa della lunga mattinata sanremese, nelle prime ore di zona rossa, ha visto Costa fare visita alla sede di Asl1 a Bussana. Poi la visita al Palafiori di corso Garibaldi dove è stato allestito il centro vaccinale per chi ha prenotato la dose attraverso il proprio medico di base.



LE INTERVISTE AD ANDREA COSTA E ANTONIO BISSOLOTTI





"Un momento difficile per tutto il paese. I dati lo testimoniano. Basti pensare, che ancora ieri 500 vittime e oltre 23mila contagi. Situazione ancora difficile ma siamo fiduciosi che il piano vaccinale già nelle prossime settimane darà risultati importanti. I numeri lo testimoniano già. Un mese fa somministravamo 60mila dosi giornaliere e oggi siamo a quasi 300mila. - ha dichiarato Andrea Costa durante la propria visita - E' una battaglia che dobbiamo fare tutti assieme. Ci deve essere unità dalla politica ma anche da parte delle istituzioni. Per quanto riguarda l'ordinanza regionale (la zona rossa sulle province di Imperia e Savona fino all'11 aprile ndr), evidentemente i dati hanno imposto e consigliato questo provvedimento. Ci auguriamo che ci possa essere presto una ripresa".



"L'unica via per uscire dalla pandemia è quella del vaccino. I vaccini stanno arrivando. La platea e i punti di vaccinazione sono stati ampliati. Credo che ci siano le condizioni per arrivare presto all'obiettivo delle 500mila dosi giornaliere che ci permetterà in tempi rapidi di uscire da questa situazione, riaprire e tornare a una vita normale".



"La contrapposizione politica tra chi vuole aprire e chiudere credo sia sbagliata e finisce per alimentare la contrapposizione e la tensione. C'è bisogno di condividere questo percorso. Per quanto riguarda le attività e le famiglie in difficoltà, la politica deve aprire un confronto su come aiutare in maniera più concreta. Sul tema delle riaperture serve prudenza e non possiamo non tenere conto di quelli che sono i dati che ancora oggi sono alti" - ha concluso Costa.



Ad accompagnare il sottosegretario alla Sanità, c'era anche il matuziano Antonio Bissolotti, segretario politico di Liguria Popolare. Al termine della visita in ASL 1, l'avvocato sanremese ha rimarcato l'importanza del tema della campagna di vaccinazione contro il Covid e il ruolo assunto da Costa con l'incarico al Ministero della Salute. "Questo non è il momento delle polemiche, la cosa più importante è accelerare sulle vaccinazioni. L'Inghilterra ha fatto vedere che pur essendo partita male da quando ha accelerato sulle vaccinazioni, arrivando a coprire il 50% della popolazione, i contagi sono crollati. Anche i primi dati che arrivano dalle RSA italiane dove sono iniziate le vaccinazioni, i numeri sui contagi sono scesi. - ha rimarcato Bissolotti - Credo che questo sia elemento più importante. Andrea Costa è stato sempre vicino a questo territorio. Ve lo ricorderete da consigliere regionale pur essendo spezzino è venuto tantissime volte a Sanremo per portare la sua testimonianza politica e amministrativa. A maggior ragione siamo felici che oggi venga qua in questa nuova veste di Sottosegretario alla Sanità, un punto di orgoglio per tutti noi e soprattutto una garanzia di serietà e competenza per tutti gli italiani e per i cittadini di questa regione in particolare".

LE DICHIARAZIONI DI ANDREA COSTA E SILVIO FALCO