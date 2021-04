Nuovi ingressi in Fratelli d'Italia Bordighera: arrivano Mauro Agosta e Andrea Gramagna

Mauro Agosta e Andrea Gramagna, entrano a far parte di Fratelli d’Italia a Bordighera. I due nuovi soci, sono entrambi consiglieri comunali a Perinaldo, per la lista Perinaldo 2.0. Inoltre, vivono ed esercitano la loro professione nella città delle palme.

"Mauro Agosta è titolare della nota officina Agosta Service in via Pasteur e ha ricoperto nel comune di Perinaldo il ruolo di Assessore, impegnandosi sempre in iniziative e progetti per l’antico borgo della Valle del Verbone. - ricordano da Fratelli d'Italia - Bordighera negli anni ha saputo apprezzare la sua qualità e disponibilità come artista in diversi iniziative sul territorio comunale, non ultimo il nuovo murales all’imboccatura del porto, il tutto sempre a titolo gratuito per il grande amore che ha per la nostra Città".

"Andrea Gramagna è dipendete della Ditta Dock’s Lanterna, società che opera sul territorio comunale di Bordighera nella raccolta e smaltimento dei rifiuti dove è molto apprezzato non solo per la sua attività professionale ma anche per le sue qualità umane" - aggiungono dal partito.

"Sono molto contento di questa importante decisione di Mauro Agosta e Andrea Gramagna - commenta il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Giacomo Pallanca - conosco l’umanità di entrambi e la loro volontà di impegnarsi. Grazie al loro contributo Fratelli d’Italia ha in squadra due persone che sapranno dare molto a Bordighera e al partito".

“Una scelta meditata da tempo - dice Mauro Agosta – maturata in questo particolare momento nazionale e che mi ha convinto a pieno. Un partito in crescita esponenziale e che certamente mi permetterà una piena formazione politica, offrendomi la possibilità di attingere e usufruire di competenze tecniche e politiche che mi consentiranno di svolgere a pieno il mio ruolo in amministrazione; seppur oggi dai banchi dell’opposizione, desidero portare a termine nel migliore dei modi per il bene della comunità e per onorare la fiducia di chi mi ha votato”.

“Mi sono schierato con Agosta nell’ultima tornata elettorale, nella lista Perinaldo 2.0 dove era candidato Sindaco – ricorda Andrea Gramagna – e ora al suo fianco siedo in consiglio comunale. La sintonia che contraddistingue il nostro gruppo condita dalla voglia di fare bene mi hanno spinto a essere con lui anche in questa scelta che ho voluto condividere”.