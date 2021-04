Sanremo: ristori e cassa integrazione in ritardo, Tommasini "Una vergogna, il disastro economico è dietro l’angolo"

"È una vergogna. Non mi interessano il rimpallo delle responsabilità ma vorrei capire chi gestisce questi fondi e di conseguenza quali sono i tempi reali per dare sostegno a tutti i dipendenti privati".

Così Sergio Tommasini, noto imprenditore e presidente della Canottieri Sanremo, interviene su ristori e i ritardi della cassa integrazione. Una condizione di oggettiva difficoltà che interessa tantissimi lavoratori della provincia di Imperia.

"Personalmente non intervengo nella scelte tecniche di chiudere o meno una Regione perché dicono essere basate su dati scientifici oggettivi. - spiega Tommasini - Come Presidente della Canottieri Sanremo e come uomo di impresa intendo porre l’accento sulla vergognosa gestione dei ristori e della cassa integrazione. Sopratutto quella in deroga attivata per microimprese, ossia con meno di 5 dipendenti".