Bordighera: divieto di raggiungere le seconde case, Berlusconi (Confcommercio) “Decisione arrivata all’ultimo, sempre lo stesso metodo”

Il presidente Giovanni Toti ha blindato le seconde case durante il periodo di Pasqua. Decisione presa considerando l’aumento dei contagi, una decisione acuita ieri con l'instaurazione della zona rossa almeno fino all'11 aprile nelle provincie di Savona e Imperia. I commercianti nuovamente di fronte ad una situazione che lascia spazio a ben poche speranze in vista del weekend.



“Ancora una volta abbiamo chiesto incontri con le istituzioni che abbiamo ottenuto, chiedendo per favore di non decidere all’ultimo momento, purtroppo di nuovo il metodo è stato lo stesso - commenta Gianluca Berlusconi, presidente cittadino di Confcommercio - altre Regioni lo sapevano già e si sono organizzati, o non organizzati. Ci avevano promesso che non sarebbe successo dopo quanto accaduto a Sanremo. C’è sentimento di stress e purtroppo non andrà via fino alla fine della pandemia”.

I ristoratori stanchi anche su scala nazionale, alcuni commercianti se la prendono con le associazioni di categoria accusate di non svolgere il loro dovere. “Come associazione di categoria facciamo tutto il possibile” conclude Berlusconi.