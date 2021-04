Sanremo: a 'Casa Serena' alcuni operatori risultati 'falsi positivi', quattro avevano ricevuto la prima dose di vaccino

Sono risultati dei ‘falsi positivi’ alcuni tamponi eseguiti a operatori sanitari di ‘Casa Serena’, la residenza per anziani di frazione Poggio a Sanremo, che tra gennaio e febbraio è stata al centro di un vero e proprio ‘focolaio’ di Covid e che, nella giornata di ieri ha visto registrare nuovi contagiati.

Nove in totale ma, di questi, alcuni sono risultati quelli che si considerano ‘falsi positivi’. Dei nove, in cinque sono risultati positivi dopo la prima dose di vaccino e, quindi, dovranno essere nuovamente valutati per un’eventuale inoculazione successiva. Altri quattro, invece, non avevano ricevuto ancora la loro dose.

Situazione al momento stazionaria, invece, per quanto riguarda la fondazione ‘Borea’, l’altra casa di riposo che è da ieri nuovamente al centro delle attenzioni per otto casi di positività al Covid.