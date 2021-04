Coronavirus: dopo il picco di ieri tornano a calare tasso di positività (11,57%) e contagi in provincia ma i numeri sono sempre elevati

Torna a calare il tasso di positività al Covid-19 quest’oggi nella nostra regione e c’è anche un calo (ma il dato rimane sempre elevato) sul numero di nuovi contagi in provincia di Imperia.

Sono infatti 472 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.076 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.742 antigenici rapidi), uno ogni 8,63 pari all’11,57%. In provincia di Imperia sono stati 107 i nuovi positivi, contro i 93 del savonese, i 217 di Genova e i 58 di Spezia. Sono invece 8 i morti segnalati oggi, dei quali nessuno nell'imperiese.

Tamponi processati con test molecolare: 1.064.299 (+4.076)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 186.873 (+2.742)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 90.506 (+472)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.927 (+204)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.206 (+39)

Savona 1.713 (+68)

Genova 3.701 (+70)

La Spezia 938 (+13)

Residenti fuori regione o estero 126 (+11)

Altro o in fase di verifica 243 (+12)

Totale 7.927 (+204)

Ospedalizzati: 722 (+3); 72 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 122 (-3); 10 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 146 (-8); 14 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 152 (+7); 22 (-)in terapia intensiva

Galliera - 84 (+7); 5 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 6 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 74 (+2); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 55 (-2); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 83 (-); 8 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 6.671 (+112)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 78.682 (+260)

Deceduti: 3.897 (+8)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.925 (-57)

Asl 2 - 1.830 (+152)

Asl 3 - 2.566 (+111)

Asl 4 - 535 (+77)

Asl 5 - 750 (-8)

Totale - 7.606 (+275)

Dati vaccinazioni 2/4/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 375.880

Somministrati: 314.916

Percentuale: 84%