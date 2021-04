Sanremo: nuove panchine alla rotonda delle foce, lettore "La politica è fatta anche di piccole ma importanti attenzioni"

Il lettore Attilio ci ha inviato una lettera di ringraziamento per il posizionamento di una panchina nella rotonda alla Foce, a Sanremo.



"Ci tengo a ringraziare pubblicamente, il Comune di Sanremo e in particolare il consigliere della Lega Stefano Isaia. Nonostante il momento non facile della pandemia ha ascoltato i cittadini per un piccolo intervento e come da richiesta sono state posizionate delle panchine presso la nuova rotonda alla foce. Un intervento atteso da molti abitanti del quartiere. La politica è fatta anche di piccole ma importanti attenzioni".

Risponde il Consigliere Isaia: "Leggo che la richiesta in merito alle panchine presso nuova rotonda Foce tramite le parole del sig. Attilio ha avuto pronta risposta da parte del Comune e ne sono contento. Come Consigliere Comunale tengo quindi a precisare di aver ricevuto questa segnalazione dai cittadini della zona e di averla a mia volta girata all'assessore di competenza Menozzi Mauro che, nonostante i molteplici impegni, non ha esitato a procedere e attivare prontamente la macchina Comunale, dimostrando collaborazione e capacità di ascolto. Ascolto e disponibilità che personalmente approfitto di sottolineare come persona e come Consigliere Lega a tutti i cittadini".