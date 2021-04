Pallavolo: importante settimana pre pasquale in casa della Riviera Mazzucchelli (foto)

Nella settimana appena conclusa sono scese in campo le formazioni matuziane U17 maschile, U15 Maschile, U15 Femminile e U13 femminile.

Sabato 27/03/2021 I ragazzi della Riviera Mazzucchelli U15/M hanno dovuto giocare la seconda giornata di campionato. I giovani atleti matuziani hanno affrontato a Villa Citera, alle ore 15.00, il Volley Primavera Imperia. Il match ha visto uscire sconfitti I ragazzi della Riviera Mazzucchelli per 3 a 0, di seguito I parziali: 14/25, 18/25, 8/25.

A fine incontro coach Del Toro ha parlato così della partita: “Premettendo che la squadra avversaria è una delle più forti del girone, credo che I miei ragazzi abbiamo dato il meglio nel secondo set dimostrando anche belle fasi di gioco ma rimanendo comunque poco costanti sotto l’aspetto del rendimento in campo. Ci siamo trovati con I ruoli contati avendo 3 giocatori in meno, ma ciò non deve togliere la vittoria meritata degli avversari. Sono comunque moderatamente soddisfatto di quanto visto in campo perchè, nonostante tutte le difficoltà, I ragazzi dimostrano di crescere”.

Sempre Sabato 27/03/2021, alle ore 18.00 al Palasport Berruti di Finale Ligure, I ragazzi della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli U17/M hanno dovuto affrontare I padroni di casa del V.T. Finale. La partita ha visto uscire sconfitti i ragazzi matuziani che hanno perso per 3 a 0 con I seguenti parziali: 25/16, 25/15, 25/11.

Di seguito il commento di Fabrizio Cane, mister della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli: “Pur avendo perso, sono soddisfatto di quanto I miei ragazzi hanno fatto vedere in campo. Infatti, per lunghi tratti della partita sono riusciti a tenere testa alla squadra avversaria con anche giocate di pregio ma purtroppo è mancata la continuità per poter lottare fino alla fine. Spero che I miei atleti possano fare tesoro di questa esperienza e che ciò possa servire ad alzare il livello e il ritmo negli allenamenti in modo tale da arrivare più preparati al ritorno”.

Altro appuntamento importante è stato quello di domenica 28/03/2021, alle ore 11.00 presso la Palestra Villa Citera, dove le ragazze della 101 Caffè Mazzucchelli hanno dovuto fronteggiare la squadra del NSC Volley Imperia, partita valida per il campionato U13/F. Il match ha visto uscire vincenti le giovani atlete della 101 Caffè Mazzucchelli che si sono imposte sulle ospiti per 3 – 0, dimostrando una grande grinta e facendo vedere buone azioni di gioco. Di seguito I parziali: 25/20, 25/12, 25/20.

Successivamente, alle ore 14.00 sempre a Villa Citera, sono scese in campo le ragazze della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli U15/F che hanno fronteggiato l’Amer Yacht Sanremo perdendo 3/0, di seguito il punteggio dei vari set: 19/25, 19/25, 21/25.

Di seguito le dichiarazioni di Marco Biglieri, coach della formazione Mazzucchelli: “Il match è stato interpretato male sotto l’aspetto psicologico dalle mie ragazze che, praticamente, non sono mai entrate in partita. Hanno giocato con il timore delle avversarie che, pur essendo più grandi di età, non hanno fatto poi molto per vincere ma anzi, abbiamo sbagliato veramente tanto noi. Dobbiamo prendere questa brutta prestazione come una sorta d’insegnamento per il proseguo del campionato e le mie ragazze devono imparare a crescere, stando più tranquille e avendo maggior fiducia nelle proprie capacità perchè I mezzi per fare bene ci sono. Attendiamo il proseguo della seconda fase del campionato sperando di qualificarci tra le prime 3”.

Il prossimo impegno della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli sarà Mercoledì 07/03/2021 alle 16.30 al Mercato Dei Fiori dove si affronteranno in un derby tutto a tinte green, le squadre della Mazzucard vs 101 Caffè Mazzu.