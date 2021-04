Calcio: bella vittoria interna dell'Imperia sulla Caronnese, mister Lupo “Abbiamo fatto la partita perfetta"

IMPERIA-CARONNESE 2-0

MARCATORI: 28’, 48’ rig. Donaggio (I), 73’ Becerri (C)

IMPERIA: Dani; Virga, De Bode, Scannapieco, Malandrino; Giglio cap., Grandoni, Gnecchi; Minasso (61’ Malltezi), Donaggio (85’ Di Salvatore), Capra. All.: Lupo

CARONNESE: Marietta; Mzoughi (71’ Arcidiacono), Gualtieri, Cosentino, Travaglini, Gargiulo (80’ Vernocchi), Putzolu, Rocco, Siani (54’ Banfi), Corno cap.(68’ Becerri), Calì. All.: Gatti

AMMONITI: Virga, Scannapieco, Gnecchi (I), Gualtieri, Calì (C)

NOTE: al 80’ ammonito Gatti (allenatore Caronnese). Recupero 0’ nel primo tempo e 4’ nel secondo

IMPERIA-CARONNESE: primo tempo

8’ il primo pericolo è di marca lombarda: Corno spizzica di testa il pallone e Dani sventa con un gran tuffo

10’ Capra al tiro: centrale. Marietta si accartoccia e para.

12’ contropiede nerazzurro. Gargiulo sbaglia un pericoloso passaggio: Capra, dove aver condotto l’azione, passa a Gnecchi ma il tiro viene smorzato.

23’ MIRACOLO DI DANI! Cross di Gargiulo e stacco di testa ravvicinato di Corno ma un grande riflesso del portiere nerazzurro sventa la minaccia e alza sopra la traversa

26’ Caronnese ancora vicinissimo al gol . Da corner, Travaglini col piattone mette fuori di pochissimo

28’ IMPERIA IN VANTAGGIO! Bravo Minasso a lottare con la difesa, la corta respinta è preda di Luca Donaggio che firma il decimo gol stagionale.

40’ punizione lombarda dalla trequarti, Corno allunga di testa ma Dani è attento e fa sua la sfera

44’ Occasione Imperia. Virga passa da una fascia all’altra palla al piede e si lancia in avanti. Dopo aver dialogato con Capra, passa a Grandoni che tira fuori strozzando la conclusione.

45’ duplice fischio. Intervallo.

IMPERIA-CARONNESE: secondo tempo

47’ RIGORE PER L’IMPERIA! Errore grave di Cosentino che regala la sfera a Capra. Il fantasista viene steso da Travaglini: è penalty.

48’ RADDOPPIO DELL’IMPERIA! Da calcio rigore, trasforma bomber Donaggio.

65’ Malltezi ruba un bel pallone sulla trequarti, arriva sul fondo ma, al cross, non trova compagni pronti

69’ tiro dai 30 metri di Malltezi, blocca Marietta

71’ buona azione della Caronnese con Banfi che arriva alla conclusione ma Scannpieco devia in corner

73’ ACCORCIA LE DISTANZE LA CARONNESE! Becerri converge e tira, con Scannapieco che devia spiazzando Dani

77’ pericolo tiro-cross di Virga, dopo l’assistenza di Gnecchi. Palla che sorvola tutta l’area piccola.

79’ Capra, per vie centrali, va al tiro: para con difficoltà Marietta

85’ Calì da fuori chiama Dani all’ottimo intervento

87’ Becerri converge e prova un tiro-cross che va fuori non di molto

92’ tiro di Banfi, dal limite del loro, e palla che sfiora l’incrocio dei pali

93’ gran recupero di Giglio e Virga, quest’ultimo serve Malltezi che spara sull’esterno della rete

90’+4 Triplice fischio e vittoria per 2-1 dell’Imperia

Le parole di Mister Lupo dopo la vittoria contro la Caronnese: “Abbiamo fatto la partita perfetta: eravamo vivi contro Pont Donnaz, così come a Chieri ma davanti ci era mancata pericolosità. Sono stati dei casi, come dimostrato oggi. Ero arrabbiato e preoccupato coi miei perché ieri ho visto poca concentrazione nella rifinitura. Oggi comunque c’è stata una bella risposta. La Caronnese ha modo di giocare difficile da interpretare perché rotano sempre a centrocampo ed attacco ma, tutto sommato, conto un solo tiro in porta contro i diversi dei nostri. E’ una partita che ci ha consacrati”.