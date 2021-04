Calcio: bella e rotonda vittoria della Sanremese sul Bra e play-off sempre più a portata di mano

SANREMESE-BRA 3-0

RETI: 31’ Vita, 60’ Demontis (r), 63’ Demontis

SANREMESE: Dragone, Ponzio (65’ Pici), Bregliano, Mikhaylovskiy, Demontis (76’ Doratiotto), Gagliardi, Vita (81’ Murgia), Miccoli (70’ Pellicanò), Gemignani, Danovaro, Convitto (70’ Fenati). A disposizione: Giletta, Castaldo, Lo Bosco, Gerace. Allenatore Matteo Andreoletti

BRA: Guerci, Rossi, Tos (65’ Chiappino), Saltarelli, Merkaj, Magnaldi, Reeb (65’ D’Ambrosio), Marchisone, Bongiovanni, Capellupo (75’ Hoxha), Daqoune (65’ Lala). A disposizione: Roscio, Olivero, Reale, Baggio, Sia. Allenatore Fabrizio Daidola

ARBITRO: Filippo Colaninno di Nola

ASSISTENTI: Carmine De Vito di Napoli e Lucio Magherini di Prato

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni, gara a porte chiuse. Ammoniti Vita, Danovaro, Gemignani, Magnaldi. Angoli 5-4 per il Bra. Recupero 1’ pt e 4’ st.

Dopo il rinvio della gara di Tortona i biancoazzurri tornano in campo al Comunale contro il Bra quarto in classifica. Nelle fila dei piemontesi di mister Daidola assente Cappelluzzo per squalifica e Campagna. Andreoletti recupera quasi tutti gli indisponibili dell’ultimo periodo: ancora out i soli Gennaro, Lodovici e Sturaro. Fiducia in difesa a Ponzio e a centrocampo a Miccoli; in attacco rientra dal primo minuto Convitto.

La prima conclusione al 3’ è di Capellupo, palla sul fondo. Al 14’ ci prova Bongiovanni dalla distanza, la mira ancora una volta non è precisa. Due minuti dopo Dragone si tuffa sulla sua destra e respinge con un ottimo intervento un tiro rasoterra di Marchisone dai trenta metri, palla in angolo.

Il Bra cerca di mantenere l’iniziativa, ma la Sanremese si fa viva alla mezz’ora: cross di Convitto da sinistra, Vita punge sottoporta ma non riesce a colpire bene il pallone. Sono le prove generali del gol che arriva un minuto dopo: palla che spiove dalla destra in area, Vita si gira in acrobazia col destro e scaraventa in rete! Sanremese in vantaggio! Per Vita, in gran forma, è il quarto gol in maglia biancoazzurra.

Gli ospiti reagiscono al 38’ con un tiro di Saltarelli smorzato da Bregliano, Dragone blocca. Un minuto dopo Gagliardi entra in area da destra, finta e controfinta, tiro a giro, Rossi di testa sulla linea di porta alza oltre la traversa e mette in corner.

La ripresa inizia con il Bra in attacco come nel primo tempo: al 49’ ci prova Rossi con un tiro dal limite, Dragone blocca in due tempi. La Sanremese risponde al 50’ con un’iniziativa di Convitto, tiro a giro e palla fuori. Due minuti dopo uno scatenato Convitto sempre con un tiro a giro dalla sinistra colpisce la traversa. Sanremese vicina al raddoppio! Convitto si fa vedere per la terza volta al 55’, il suo tiro stavolta è debole, Guerci blocca.

Al 60’ i biancoazzurri trovano il bis: cross di Gagliardi deviato da Saltarelli, Convitto si lancia sul pallone e viene atterrato da Guerci in uscita, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri Demontis spiazza Guerci e trova il sesto gol in stagione. Sanremese – Bra 2-0.

Demontis è in giornata di grazia e si rende ancora pericoloso per due volte nel giro di due minuti: al 61’ un suo tiro dalla distanza impegna severamente Guerci che blocca a terra. Al 63’ il centrocampista sardo risolve sottomisura una mischia e sigla una splendida doppietta. Nulla da fare stavolta per Guerci. Sanremese – Bra 3-0!

Mister Andreoletti a questo punto effettua i primi cambi: al 65’ dentro Ponzio per Pici; al 70’ entrano Pellicanò e Fenati, escono Miccoli e Convitto. Al 75’ invece è la volta di Doratiotto che rileva l’ottimo Demontis. All’81’ infine Murgia ritorna in campo dopo l’infortunio alla caviglia, esce Vita.

All’85’ si rifà vivo il Bra: punizione dal limite di Marchisone, palla alta sulla traversa.

Nel finale c’è gloria anche per Dragone: il portiere matuziano si oppone per due volte agli attaccanti avversari deviando prima in calcio d’angolo una insidiosa conclusione di Chiappino e poi smanacciando un tiro velenoso di Bongiovanni.

Finisce 3-0 per la Sanremese. I ragazzi di Andreoletti conquistano tre punti fondamentali che li proiettano, in attesa del recupero col Derthona, in piena lotta per i play off. Dopo la mini sosta delle vacanze di Pasqua, si torna in campo sabato 10 aprile in trasferta contro il Pont Donnaz in un’altra sfida che promette scintille.