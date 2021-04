Coronavirus: in Liguria 710 nuovi casi, 148 sono in provincia di Imperia. Due morti all'ospedale di Sanremo

I dati forniti nel pomeriggio da Regione Liguria mostrano un netto aumento dei contagi sia su scala regionale che, in particolare, nelle province di Imperia e Savona che da questa sera a mezzanotte entreranno in zona rossa.

In regione sono 710 i nuovi casi di covid, 148 dei quali in Asl1 dove il totale degli attualmente positivi sale a 1.167.

All'ospedale di Sanremo, inoltre, si registra la morte di due donne: una di 83 anni e una di 72.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.060.223 (+5.458)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 184.131 (+2.992)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 90.034 (+710)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.723 (+345)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.167 (+148)

Savona 1.645 (+175)

Genova 3.631 (+313)

La Spezia 925 (+69)

Residenti fuori regione o estero 115

Altro o in fase di verifica 231

Totale 7.723

Ospedalizzati: 719 (+9); 71 in terapia intensiva

Asl 1 125 (-1); 9 in terapia intensiva

Asl 2 154 (+4); 15 in terapia intensiva

San Martino 145 (-4); 22 in terapia intensiva

Galliera 77 (+3); 4 in terapia intensiva

Gaslini 6 (+1); 1 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi 72 (-2); 5 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 57 (+1); 7 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 81 (+6); 8 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 2 (+2)

Isolamento domiciliare: 6.559 (+174)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 78.422 (+355)

Deceduti: 3.899 (+10); all’ospedale di Sanremo una donna di 83 anni e una donna di 72 anni

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 1.982

Asl 2 1.678

Asl 3 2.455

Asl 4 458

Asl 5 758

Totale 7.331

Dati vaccinazioni 1/4/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 375.880

Somministrati: 303.324

Percentuale: 81%

