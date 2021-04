Vasche per l'itticoltura, vertice in comune, si punta alla scadenza della concessione, Scajola "Insediamento non utile davanti alla nostra città" (video)

Sarà convocata a breve una nuova conferenza dei servizi alla luce della sentenza del Tar Liguria che ha accolto il ricorso presentato dalla società Aqua sull'installazione delle vasche per l'itticoltura a largo della Galeazza.







Oggi pomeriggio, proprio per discutere le strade da percorrere, tra cui, anche se al momento sembra improbabile,, in comune si è tenuto un incontro tra il sindaco, i capigruppo di maggioranza e opposizione, l'avvocato di palazzo civico Pier Mario Telmon, la segretaria comunale Rosa Puglia, il vice Manolo Crocetta e la dirigente del settore demanio Nicoletta Oreggia. La strategia sembra essere quella di attesa, e nel frattempo cercare di capire se la concessione ad Aqua, in scadenza nel 2023, potrà essere rinnovata automaticamente o meno.- ha commentato il sindaco –”.A sollevare il caso era stata l'opposizione, in particolare il capogruppo di 'Imperia al Centro'- ha commentato Abbo –”.