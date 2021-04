Sanremo: Bussana Vecchia è ora più 'vicina' alla Brianza grazie alle opere dell'artista Mirella Perego

Il borgo medievale di Bussana Vecchia è, grazie a un’artista che vive al suo interno, legato da poco tempo al Santuario della Rocchetta sul fiume Adda, in Brianza. Lo si deve a Mirella Perego che, originaria di Cornate d'Adda, da molti anni abita a Bussana Vecchia, il paese internazionale degli artisti, nella frazione storica di Sanremo. Di origine medievale, Bussana venne abbandonata dai suoi abitanti alla fine dell'800 a causa di un violento terremoto.

A partire dagli anni '50 il paese è stato ricostruito e ripopolato dall'arrivo di tanti artisti italiani e internazionali, così che ora Bussana è conosciuto semplicemente come il ‘paese degli artisti’. Mirella Perego opera stabilmente a Bussana e ha uno studio d'arte ma il legame con Cornate e il suo territorio è durato negli anni. Qualche tempo fa, mentre si trovava in Brianza, è tornata a visitare il Santuario della Rocchetta sul fiume Adda. Dopo aver conosciuto il custode Fiorenzo Mandelli e visitato la chiesetta, si è meravigliata per la cura e la valorizzazione del Santuario portata avanti negli anni.

Qualche settimana fa, Fiorenzo ha ricevuto una telefonata da Mirella e, direttamente da Bussana, è stato consegnato un dono unico per la Rocchetta. Mirella con la sua bravura artistica e con gradevolissime tinte pittoriche ha realizzato due dipinti che poi sono stati replicati in due serie di ‘calamite’, che offrono due bellissimi scorci della Rocchetta e possono essere un ricordo da tenere in casa, a portata di mano e soprattutto di occhi, per quando non si può passare al Santuario.

Così Fiorenzo ha ricevuto in dono da Mirella una serie di calamite verticali con l'immagine dell'antica facciata della chiesina immersa nella natura e una serie orizzontale con la vicinanza tra il Santuario, il volto di Leonardo, legato a questi luoghi dalla storia, e le immagini delle palme, che caratterizzano la scalinata che sale alla Rocchetta. E' stato un dono inaspettato ma veramente gradito, che dimostra come tante persone, vicine e lontane, abbiano nel cuore e nei propri ricordi l'immagine del Santuario, che domina la valle dell'Adda, e la devozione per la Madonna della Rocchetta, custodita in un luogo unico per spiritualità e bellezza.

Chi fosse interessato alle calamite con il ricordo del Santuario, donate dall'artista Mirella Perego, può rivolgersi a Fiorenzo (338-2800822). Tutti i proventi verranno destinati alla cura e alle manutenzioni periodiche che vengono fatte al Santuario e sul Colle, che permettono anno dopo anno, grazie ai pellegrini, ai fedeli e ai turisti, la costante conservazione di questo luogo e la sua valorizzazione.