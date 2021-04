Nonostante la zona rossa fino all'11 aprile si disputerà regolarmente il Rally di Sanremo

E’ salvo, nonostante l’instaurazione della zona ‘rossa’ fino all’11 aprile, il Rally di Sanremo. La conferma arriva direttamente dalla direzione della gara matuziana, che sottolinea come la normativa consenta la disputa della competizione, di rilevanza nazionale e internazionale.

Gli organizzatori, come fatto già in precedenza e comunque anche se fossimo stati in zona arancione, lanciano l’ennesimo appello affinchè gli spettatori non vadano sulle strade delle prove speciali. In caso di presenza di persone sul tracciato, infatti, le stesse potranno essere annullate.

Inoltre gli appassionati potranno seguire il Rally di Sanremo, con le dirette dalle prove, le interviste ai protagonisti e i commenti, sia su Primocanale che su Aci Sport Tv, l’emittente tutta di motori della federazione nazionale italiana, presente su Sky, al canale 228.