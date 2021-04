Sanremo: otto ospiti già vaccinati positivi alla casa di riposo 'Borea', contagiati anche 9 operatori di 'Casa Serena'

Otto pazienti della casa di riposo ‘Borea’ di Sanremo sono risultati positivi nonostante siano stati vaccinati. Contemporaneamente nove operatori della Rsa ‘Casa Serena’ sono risultati anche loro positivi, nel corso del massiccio screening che viene svolto in questi giorni. Questi avevano fatto la prima dose del vaccino. Oltre a loro anche una Oss che non aveva fatto il vaccino-

Novità non certo molto positive per le case di riposo della città dei fiori, soprattutto per quanto riguarda la Rsa ‘Borea’, visto che purtroppo nella residenza di Poggio non si sono ancora potuti vaccinare tutti i gli ospiti, per il focolaio di gennaio e febbraio scorsi.

Al momento l’Asl sta monitorando la situazione in entrambe le case di riposo e, per quanto riguarda ‘Borea’, si tratterebbe di bassa positività e gli ospiti non hanno particolari problemi fisici. A ‘Casa Serena’ sta proseguendo la vaccinazione degli operatori.