Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti: il 9 aprile una diretta del 'Ruffini' di Imperia

Iniziano le vacanze Pasquali ma un gruppo di studenti dell’Istituto Superiore dell’Istituto G. Ruffini di Imperia sono a scuola, rispettando tutte le norme Covid, per organizzare la ‘Giornata Nazionale per la Donazione degli Organi’.

Su richiesta di AIDO infatti la manifestazione che coinvolgerà i giovani, nella mattinata del 9 aprile, sarà organizzata dall’Istituto imperiese. Dalle 9.30 alle 12.30, i ragazzi dell’Istituto IIS Ruffini di Imperia trasmetteranno la diretta Facebook, Instagram e YouTube della Giornata Nazionale sui canali social di AIDO Nazionale, del Ruffini, delle Istituzioni nazionali e locali e delle testate di livello nazionale e locale che vorranno aderire.

Gli studenti del Ruffini, conle due Aziende specali del Corso SIA e del corso Turistico,cureranno la Giornata nel minimo dettaglio, a partire dalla sua stessa ideazione (concept, grafiche, scaletta, documenti progettuali, interviste, promo, clip, video), ne saranno la regia e i conduttori, facendo il punto della situazione della donazione e dei trapianti a un anno dalla pandemia da Covid-19.

Padrona di casa, sarà la Presidente di AIDO Flavia Petrin e a moderare Sergio Vesconi, Responsabile Scientifico dell’organo sociale di AIDO. Una giornata speciale in cui, ancora una volta, la tecnologia è in grado di abbattere le distanze e così i ragazzi del Ruffini collegheranno l’Italia della scuola nel “percorso del Sì di AIDO”. Il Liceo delle Scienze Umane Paolina Secco Suardo di Bergamo, l’ISISS Tonino Guerra di Novafeltria (Rimini), l’Istituto Istruzione Superiore Michele Guia sede di Assemini (Cagliari), il Liceo Scientifico Empedocle di Messina esamineranno tutte le fake news, nessuna esclusa, sul tema della donazione e dei trapianti. Il Liceo Artistico Giulio Romano di Mantova regalerà il video di chiusura dell’iniziativa e il Liceo Scientifico A. Scacchi di Bari farà vivere i commenti social e le condivisioni.

Un’esperienza unica coinvolgente ed altamente formativa in cui una suola organizza e chiama in causa altre scuole dislocate in tutt’Italia. Un esempio concreto di Serrvice Learning e di didattica attiva. Potremmo dire, con grande soddisfazione, che “AIDO chiama. Ruffini DONA”, come recita lo slogan ideato dai ragazzi. Perché i giovani sono il futuro, anche della donazione di organi, tessuti e cellule. E AIDO è da sempre al loro fianco. Da oltre 48 anni.

In questa giornata le Amministrazioni Pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.