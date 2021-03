Imperia: il Centro di Riabilitazione Polivalente ISAH in supporto a campagna vaccinale

La Fondazione ISAH comunica la disponibilità delle sue strutture e dei propri operatori sanitari nel supportare la campagna vaccinale.

“L'ISAH dal lontano 1853, anno delle sua costituzione - si spiega nella nota -, ha sempre cercato di venire incontro ai bisogni della comunità Imperiese mettendo a disposizione i propri servizi in favore delle persone più fragili, soprattutto in ambito sanitario e sociosanitario.



In questo difficile contesto, dove la pandemia sta fortemente condizionando la vita di tutti, il Presidente dell’ISAH Stefano Pugi ha sentito il dovere di esprimere al Direttore Generale della ASL 1 Imperiese la disponibilità delle strutture della Fondazione e dei propri operatori sanitari per aiutare a vaccinare la popolazione dei comuni di Impera e Dolcedo.

Non appena vi saranno sufficienti approvvigionamenti di dosi, la ASL 1 Imperiese potrà sicuramente contare sul supporto della Fondazione ISAH anche in questo ambito nei modi e tempi che riterrà opportuni”.