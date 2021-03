Rally Sanremo, dalla Giunta regionale ok al contributo di 60 mila euro per la 68esima edizione

Oggi la Giunta regionale della Liguria ha approvato un contributo di 60 mila euro per il Rally di Sanremo, giunto alla 68esima edizione.

“Una cifra significativa per un evento che da 68 anni fa puntare i riflettori non solo su Sanremo, evidenzia il consigliere regionale Chiara Cerri, ma anche sul nostro splendido entroterra. L’edizione di quest’anno, nonostante il periodo difficile è molto partecipata, al momento sono pervenute oltre 120 iscrizioni".

"Inoltre quest’anno si svolgerà una gara in riservata alle vetture della categoria WRC Plus, le protagoniste del Campionato del Mondo Rally. Un evento importante, chiosa Cerri, che in questo momento può aiutare dando visibilità al territorio ed un po’ di respiro anche alle strutture ricettive locali e all’indotto. Un segnale di speranza e ripartenza per tutti noi.”