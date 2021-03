Il Covid 'traccia' il bilancio di previsione 2021 di Taggia, Conio "C'è necessità di ristori dal Governo"

"Questo bilancio di previsione si regge sulle sue gambe, trova le sue forze nel Comune ma chiaro è che c'è necessità di ristori governativi".

Con queste parole, Mario Conio, sindaco di Taggia e assessore al bilancio ha riassunto le grandi difficoltà economiche vissute da questo comune, nell'anno del Covid. Una situazione di carattere eccezionale che oggi si rispecchia tra le pagine dell'importante documento di previsione.

Taggia raggiunge il pareggio a 47.123.807,95 euro. Diverse le voci che caratterizzano il bilancio di previsione. Tra queste spiccano sicuramente quelle dei tributi con le relative previsioni di entrata: Imposta Municipale Unica 6.732.716 euro; Tari, 3milioni 229mila euro; Tasi, 60mila euro (basato su recupero evasione anni precedenti); l'imposta di soggiorno, 50mila euro (sospesa fino al 30 giugno e ormai prossima alla riattivazione); l'addizionale comunale Irpef, 900mila euro (attualmente l'aliquota è a 0,60% ma è allo studio un aumento allo 0,80%, con una soglia di esenzione)

Dal documento di previsione emerge che per quanto riguarda i permessi di costruire, costo costruzione e monetizzazione aree a standard, potrebbero entrare 750mila euro. Una cifra suddivisa tra: 420mila euro, proventi da permessi di costruire e sanzioni – Privati; 300mila euro, monetizzazione di aree a standard; 30mila euro, permessi di costruire e sanzioni.

Tra le altre voci troviamo: un'anticipazione di cassa per 6.630.973,00 euro e l'avanzo vincolato sul bilancio 101.560,68 euro, di cui fondo lotta alla povertà 16.560,68 euro; parcheggi comunali e attrezzature impianti, 35mila euro e sistemazione asfalti 50mila euro. Sugli accantonamenti, il Fondo crediti dubbia esigibilità - quest'anno al 100% - ammonta a 1.431.825,93 euro - servirà a coprire potenzialmente la non esigibilità degli stanziamenti in entrata.

I mutui, sono un'altra voce importante del documento. Nel 2021, Taggia accenderà finanziamenti per 4milioni e 950mila euro per opere pubbliche di cui si parla da tempo:

- nuovo edificio scolastico presso il Viale delle Palme - 860mila euro

- manutenzione straordinaria acquedotto potabile comunale - 200mila euro

- realizzazione area polivalente in zona Levà (Pump track e annessi) - 450mila euro

- acquisto e completamento complesso Park24 in Arma - 3.3 milioni di euro

- nuove aree cani - 140mila euro

A questi si aggiungeranno anche 900mila euro, nel 2022, per la ristrutturazione del parcheggio Spinola.

Infine, c'è anche la voce dei trasferimenti che al momento ammonta a 1.800.130,05 euro, così ripartiti:

- 90Mila euro contributo statale messa in sicurezza del territorio, destinato al rifacimento asfalti;

- 110.130,05 euro - contributo regionale per finanziare i 'Buoni casa';

- 20mila euro, finanziamento regionale abbattimento barriere architettoniche;

- 1 milione 550mila - contributo regionale per l'acquisto e il completamento del parcheggio di Area 24;

- 20mila euro - contributo provinciale - manutenzione corsi d'acqua;

- 60mila euro - contributo Rivieracqua - per implementazione rete impianti del servizio idrico.

"E' un bilancio difficile e ci siamo trovati di fronte a due scelte: o posticipare una approvazione di un bilancio preventivo, attendendo decreti del Governo e aiuti, facendo variazioni in bilancio provvisori oppure accelerare. - ha spiegato la consigliera comunale Chiara Cerri - L'assessore al bilancio, il Sindaco, ha chiesto uno sforzo enorme agli uffici che l'hanno seguito e abbiamo cercato di approvare il bilancio così com'è, entro il termine di legge, il 31 marzo, consci che applicheremo moltissime variazioni. E' un bilancio che verrà modificato nel tempo".

"Causa Covid abbiamo avuto maggiori spese nel servizio scuola. La mensa, circa 100mila euro in più, dovuti al fatto che la CAMST ha dovuto adeguare tutti i protocolli per la refezione scolastica nei vari istituti. E' un dato altrettanto preoccupante, quello per le spese interventi per minori, 320mila euro. Tante famiglie al limite, a causa del Covid, hanno avuto bisogno d'aiuto" - aggiunge.

"L'assessore al bilancio, ha cercato di tutelare i servizi sociali e la scuola, cercando di non tagliare in alcun modo i fabbisogni. Purtroppo sono stati bruscamente tagliati i servizi non essenziali, come turismo, cultura, agricoltura. - precisa Chiara Cerri - Tagli dovuti al fatto che certe manifestazioni non potevano essere fatte o non volevamo farle. In corso d'anno vedremo come gestire le diverse situazioni. Sicuramente il turismo è importante, tant'è che la tassa di soggiorno è rimasta e in accordo con le associazioni di categoria verrà impiegata. Cercheremo di capire come svolgere le manifestazioni. L'assessore al turismo sta puntando sulla promozione spendendo il meno possibile e ha ricevuto la promessa da parte del sindaco che quando sarà possibile verranno nuovamente implementati i capitoli".

L'opposizione, con i consiglieri de 'Il Passo Giusto', Mario Manni, Roberto Orengo e Luca Napoli, ha espresso perplessità per quanto riguarda la questione mutui. "Visto che i bilanci a causa del Covid richiedono di economizzare, mi chiedo che senso possa avere mantenere un'opera come il centro polifunzionale di Levà che alla fine si va ad assorbire un mutuo da 400mila euro" - ha detto Manni.

"Da questo bilancio si vede il momento difficoltà, non solo del comune di Taggia ma per tutti, soprattutto su quelli che sono gli oneri maggiori. - ha rimarcato Orengo - Abbiamo un problema sulla scuola, sulle mense. Si fa, se si va nella direzione di sostenere questi costi maggiori e guardando le opere pubbliche, quasi tutte a mutuo, speriamo che questo non ricada sulle dinamiche di scelta che si possono avere o fare negli anni futuri. Quest'anno ci sarà un disavanzo in conto capitale di almeno 520mila euro. Quindi bisogna essere assennati. Io faccio riferimento a tutte le opere, visto che avremo quasi 5milioni di mutuo, per non trovarsi poi tra 2 o 3 anni in situazioni di difficoltà per mutui contratti".

"Per vecchie competenze, confermo che l'unico settore non toccato è stato il settore del sociale. - ha affermato Napoli - In un momento come questo credo sia doveroso aiutare le famiglie, con ogni umana-amministrativa possibilità. Ho apprezzato questo aspetto. Dall'altra parte sottolineo gli altri, tanti settori in difficoltà. Apprezzerei un arrivederci, speriamo al prima possibile con i prossimi bilanci per recuperare le finanze da investire su altri capitoli importanti che l'amministrazione ha tra le sue righe del bilancio. Una promessa per i cittadini e le categorie".

La chiosa sulla questione del bilancio preventivo è arrivata dal sindaco Conio: "Riuscire a redarre questo bilancio è stato difficoltoso e doloroso. Siamo arrivati anche alla quinta revisione. Non si finiva mai, ahimè, di andare a tagliare per avere una quadratura. Siamo uno dei primissimi comuni a livello provinciale che riescono ad approvare il bilancio preventivo. E' notizia di questi giorni le difficoltà che stanno vivendo comuni più importanti di noi. L'auspicio mio e di tutto il gruppo è che i ristori agognati arrivino. Questo è un bilancio che si regge sulle proprie gambe. E' un bilancio sano che non ha drogato le entrate per far quadrare e non ha fatto applicazione di oneri in parte corrente".