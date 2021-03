I ringraziamenti della nostra lettrice Michela per il reparto di Ginecologia dell'ospedale di Imperia

La nostra lettrice Michela R. ci scrive per un ringraziamento pubblico al personale del reparto di Ginecologia dell'ospedale di Imperia.



Sono stata operata ieri e mi sono sentita coccolata da tutti, sono stati disponibili e veloci ogni qualvolta che ne avevo bisogno, sempre col sorriso.

Ringrazio anche tutta l’equipe in sala operatoria, grazie alla loro simpatia quasi non mi sono accorta di essere in una sala operatoria.

Ed infine è d’obbligo un ringraziamento speciale per la dott. Orsi che ha seguito il mio percorso fin qui ed al dott. Bracco che mi ha operata.