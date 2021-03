Lo sport ai tempi del Covid: analisi e prospettive. Questa sera a ‘2 ciapetti con Federico’ in onda alle 20:45

“Lo sport ai tempi del Covid: analisi e prospettive”. Questo il titolo della nuova puntata serale di ‘2 ciapetti con Federico’ in onda oggi alle ore 20:45. In collegamento con il conduttore Federico Marchi ci saranno il delegato del Coni di Imperia Alessandro Zunino ed alcuni rappresentanti di società sportive del territorio: Nino Ioppolo (Olimpia Basket Taggia), Nicola Gianforte (Judo Budo Sanremo) e Flavia Ciliberto (Sanremese Softball).

In trasmissione si discuterà delle difficoltà incontrate in questi mesi, di come i ragazzi abbiano reagito alla situazione e di cosa ci si aspetta, anche in termini di aiuti da parte degli Enti Locali, nel prossimo futuro.

La trasmissione andrà in onda questa sera alle ore 20:45, sui siti Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, e sulla pagina ufficiale '2 ciapetti con Federico'.

Vi invitiamo infatti a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it