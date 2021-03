Bordighera: intervista a direttore della Asl 1, Trucchi concorda su nuovo ospedale di Taggia ma..."

“Ho letto con molto interesse la bella intervista rilasciata ieri a Sanremonews dal Direttore Generale della ASL1 Dott. Silvio Falco. Gli argomenti toccati sono della massima importanza e meritano grande attenzione”. A dirlo Giuseppe Trucchi, consigliere comunale di ‘Semplicemente Bordighera’: “Come medico ex Direttore di Dipartimento della ASL1 e come attuale consigliere comunale di Bordighera ritengo utile qualche osservazione specifica sui vari punti discussi”.



“La volontà espressa dal Direttore – continua Trucchi - di portare avanti con forza il progetto relativo al nuovo Ospedale di Taggia mi trova completamente concorde. Un Ospedale moderno e baricentrico che possa offrire servizi e tecnologie di alta professionalità consentirebbe al nostro territorio di razionalizzare ed ottimizzare le prestazioni offerte sia in termini di risorse umane sia in termini di qualità dell'assistenza. Purtroppo da molti anni questa realizzazione stenta a decollare.

Occorre però prevedere, come il Direttore ha giustamente evidenziato, un forte e contemporaneo investimento sui servizi territoriali di prossimità.

Se l'Ospedale come luogo per la cura delle situazioni acute può essere centralizzato occorre che tutte le prestazioni di prevenzione, diagnosi precoce, cura di base e riabilitazione vengano offerte al cittadino in luoghi vicini al proprio domicilio.

Dall'inizio degli anni 2000 avevamo progettato in ASL1 la strutturazione delle Cure Primarie che in questi anni sono state fondamentali per la assistenza territoriale. Purtroppo nonostante i molti progressi realizzati dobbiamo registrare negli ultimi anni numerose gravi criticità che andrebbero al più preso affrontate. A solo sommario titolo esemplificativo segnalo la sofferenza dei servizi consultoriali, dei servizi di salute mentale, di neuropsichiatria infantile, dei servizi per la disabilità e per l'assistenza domiciliare, dei servizi riabilitativi nonchè il recente problema della carenza di medici di medicina generale.

Vorrei ancora, proprio come consigliere comunale di Bordighera, sottolineare la importanza di affrontare la questione relativa alla privatizzazione del nostro Ospedale. Credo che sarà indispensabile capire con precisione i termini di un contratto che risulta per ora non ancora precisamente definito".



"La grave situazione che abbiamo attraversato e stiamo ancora vivendo con la pandemia ha reso evidente il valore dell'Ospedale di Bordighera come risorsa pubblica. Chiediamo al Direttore Generale di poter a tempo debito approfondire le modalità migliori per valorizzarla”.