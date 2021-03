La casa del futuro: i reali utilizzi della smart home

Avere una casa smart, all’insegna della domotica, significa vivere in un ambiente che coniuga sicurezza, comfort e risparmio energetico, grazie ai prodotti gestibili in maniera intelligente. La casa smart è infatti è una casa completamente integrata e sviluppata su misura di chi ci abita. Tuttavia, è necessario fare una distinzione tra prodotti smart e domotica. Nel primo caso, si indicano i prodotti che vengono monitorati e gestiti attraverso la connessione internet. Per domotica, invece, si intende un impianto integrato, che può essere gestito con un display touch (ad esempio quello dello smartphone), comprendente tutti i sistemi ed i dispositivi presenti nella casa.

I vantaggi di una casa smart

Avere una casa smart permette di usufruire di notevoli vantaggi. In primo luogo, per quanto riguarda il risparmio energetico: connettere i prodotti smart ad applicazioni che permettono di controllarne i consumi, impostare accensione, spegnimento e regolarli, consente sicuramente una consistente differenza in bolletta. Ogni ambiente, inoltre, diviene più confortevole, perché si possono regolare in modo molto facile e pratico la musica, l’intensità ed il colore della luce, la temperatura del riscaldamento oppure del condizionatore. Una casa smart, è anche una casa più sicura, in quanto si può controllare tramite app la situazione in tempo reale ed inoltre si possono verificare le funzioni dell’impianto con un semplice click.

Gli oggetti smart indispensabili

Se si è convinti di voler realizzare, pertanto, una casa smart, è necessario considerare quali sono gli oggetti indispensabili per ottenere tutti i vantaggi descritti. Il primo oggetto intelligente, che ormai sta prendendo sempre più piede nelle case degli italiani, è una semplice smart tv. Infatti, questa tipologia di televisore, è capace di collegarsi direttamente ad internet senza la necessità di altri strumenti. Attraverso la rete, si può accedere ai migliori servizi di intrattenimento con un semplice click, e, in alcuni casi, anche tramite riconoscimento vocale. Un sistema di illuminazione smart è davvero funzionale, in quanto è possibile regolare l’intensità ed il colore della luce in una determinata stanza a seconda dell’attività che si sta svolgendo. Se si sta leggendo un libro a letto, prima di addormentarsi, ad esempio, si può scegliere una luce flebile e calda, al contrario, per attività che richiedono maggiore precisione, si può impostare una luminosità elevata. Inoltre, alcuni sistemi di illuminazione domotici, consentono anche di spegnere o accendere le luci in una stanza in maniera automatica, riuscendo a comprendere se c’è una persona all’interno o meno. In ogni caso, per avere maggiori informazioni su questa tipologia di dispostivi e capire quale è il migliore da acquistare si possono consultare siti specializzati, come Domotica Full di Lorenzo Ricciutelli .

Smart home e sicurezza

Come già detto, uno dei vantaggi di avere una casa smart è incrementare la sicurezza. Infatti, esistono alcuni oggetti che possono essere molto utili in questo ambito, come ad esempio le serrature delle porte blindate che consentono l’accesso semplicemente con un click sul telefono oppure con l’impronta digitale. Ad oggi, anche le telecamere di sicurezza sono sempre più connesse, nonché gestibili da remoto; inoltre, le più moderne, inviano un segnale di allerta direttamente alle forze dell’ordine in caso di intrusi.