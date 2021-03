Imperia: abbattimento mamma cingliale, intervento del Presidente Regionale della Federazione Italiana della Caccia

“Mi unisco al coro delle proteste per quanto accaduto ad Imperia il giorno 25 marzo 2021 allorquando una femmina di cinghiale in compagnia dei suoi cuccioli è stata abbattuta”. A scrivere un suo pensiero sull’argomento è il Presidente Regionale Federazione Italiana della Caccia, Avv. Andrea Campanile.

“La caccia – spiega Campanile - è una attività antica e nobile che, oltre ad essere disciplinata da leggi molto precise e stringenti, è altresì regolata da principi etici e morali insuperabili. Nessun cacciatore degno di tale appellativo avrebbe mai potuto compiere un gesto così vile ed ignobile. Confido che presto si faccia luce su tale triste vicenda ed i responsabili vengano identificati e puniti per quanto commesso. Sempre più spesso, a causa dell'aumento dei cinghiali in prossimità dei centri urbani, dobbiamo assistere ad interventi di prelievo che, seppur in certi casi comprensibili per la difesa delle attività umane, nulla hanno a che fare con l'esercizio dell'attività venatoria che noi conosciamo e che siamo orgogliosi di difendere".

"È triste constatare – conclude il Presidente Regionale Federazione Italiana della Caccia - che anche questa volta alcune associazioni ambientaliste abbiano utilizzato tale notizia per cercare di screditare la caccia ed i cacciatori che nulla c'entrano in tutto ciò”.