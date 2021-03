Volley: bella vittoria della Nlp Sanremo Under 17 e due sconfitta per la formazione di Serie C

Vittoria per 3-0 (25/18 25/18 25/23) della Nlp Sanremo nel derby con la Riviera Volley, nella categoria Under 17 la ‘Powertool’, allenata da Bruno Valenzise.

Con i tre punti conquistati si porta provvisoriamente in testa alla classifica a quota 11 (sei partite giocate) ma, per un bilancio del girone di andata bisognerà attendere i recuperi del Biesse Vtat (8 punti) e Nsc Imperia (5).

La formazione della Nlp: Barri Adriana, Breviario Martina, Campanale Alyssa, Cataldo Alice, De Vincentiis Veronica, Delbò Alice, Dunnebacke Elisabeth, Faieta Vanessa, Gulla' Selvaggia, Pizzio Rebecca, Sammassimo Eleonora, Smeraldo Fabiana.

Due onorevoli sconfitte, invece, nel campionato regionale di serie C. Mercoledì scorso le matuziane sono uscite sconfitta nel derby contro il Riviera Volley: dopo i primi due set giocati alla pari (25/22 e 23/25) mentre, nel terzo (19/25) e quarto 16/25, nulla possono contro la maggior esperienza delle avversarie che chiudono il match sul 3-1.

Note positive anche dalla gara con l'Albisola Pallavolo, arrivata al Mercato Fiori forte di 12 punti in classifica dopo quattro giornate e con soli due set persi. Partita emozionante in cui le ragazze hanno costretto le avversarie, vittoriose per 3-0, ad una gara punto a punto (22/25 23/25 20/25) grazie ad una buona difesa ed un concreto attacco dimostrando un netto miglioramento dopo le prime due gare.

Questa la formazione: Balla Alice, Castino Chiara, Cataldo Alice, Cattaneo Vittoria, Gugge Chiara, Di Muzio Erika, Gullà Selvaggia, Marelli Matilde, Modena Alessia, Ollio Beatrice,Sammassimo Aurora, Zagari Martina.