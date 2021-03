Quello appena trascorso è stato, per la prima volta, un weekend a pino ritmo per la Grafiche Amadeo Rvs Sanremo. La squadra maschile, capitanata da Jodel Gazzetta, vince per 3-0 in casa riscattando la sconfitta di Genova.

Male invece le donne, che escono sconfitte nettamente, per 3-0, dalla trasferta di Albenga.