Al Meeting Nazionale di canottaggio olimpico Candia, 4 ori per la Canottieri Sanremo

4 ori, 2 argenti e 5 bronzi per la Canottieri Sanremo nel Meeting Nazionale di canottaggio olimpico svoltosi a Candia (TO) il 27 e 28 marzo 2021, riservato alle categorie agonistiche giovanili e master.

Tra gli under 14 anni doppietta d'oro per Roberto ed Alberto Strazzulla nettamente primi sia nella loro serie del doppio cadetti che nella finale unica del due senza cadetti; i gemelli della Canottieri Sanremo hanno conquistato anche l'argento nel quattro senza con la Rappresentativa della Regione Liguria.

Oro anche per il doppio cadetti di Simone Zaffanelli e Tommaso Romeo, che hanno bissato la medaglia, sia pur di bronzo, nel quattro di coppia con Leonardo Arosio e Diego Consonni.

Argento negli allievi B per Alessandro Scajola nelle regate della domenica dopo il quarto posto del sabato.

Doppia medaglia di bronzo per William Mac Laren sia nel singolo 7:20 Allievi C sabato che nel doppio domenica in coppia per Andrea Enotarpi.

Eccellente anche il bottino dei Master (over 27) con l'oro nel doppio femminile master B di Arianna Cioni e Manuela Bongiovanni, che hanno conquistato anche il bronzo nel quattro di coppia master B con Amanda Lattuada e Diletta Ceriolo, ed il bronzo nel doppio master C di Dina Sosnovka e Desirée Negri.